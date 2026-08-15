Lunar Lad 今日價格

Lunar Lad (LAD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 LAD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LAD。

Lunar Lad 目前市值在 $ 415,331 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M LAD。過去 24 小時內，LAD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LAD 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +24.47%。過去一天，總交易量達到 $ 144.47K。

Lunar Lad（LAD）市場資訊

市值 $ 415.33K$ 415.33K $ 415.33K 成交量（24H） $ 144.47K$ 144.47K $ 144.47K 完全稀釋市值 $ 415.33K$ 415.33K $ 415.33K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,996,144.99367 999,996,144.99367 999,996,144.99367

Lunar Lad 的目前市值為 $ 415.33K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 144.47K。LAD 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999996144.99367，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 415.33K。