Lumoz（MOZ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.03642493$ 0.03642493 $ 0.03642493 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -1.63% 漲跌幅（1D） -0.83% 漲跌幅（7D） -32.91% 漲跌幅（7D） -32.91%

Lumoz（MOZ）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MOZ 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MOZ 的歷史最高價為 $ 0.03642493，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MOZ 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.63%，過去 24 小時內變動為 -0.83%，過去 7 天內累計變動為 -32.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Lumoz（MOZ）市場資訊

市值 $ 619.48K$ 619.48K $ 619.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M 流通量 1.45B 1.45B 1.45B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Lumoz 的目前市值為 $ 619.48K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOZ 的流通量為 1.45B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.28M。