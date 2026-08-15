LumiWave Protocol 今日價格

LumiWave Protocol (LWP) 今日實時價格為 $ 0.00192028，過去 24 小時內變化了 10.91%。目前 LWP 兌 USD 的匯率為 $ 0.00192028 每 LWP。

LumiWave Protocol 目前市值在 $ 1,553,960 排名第 #-，流通供應量為 809.23M LWP。過去 24 小時內，LWP 的交易價格在 $ 0.00190433（低點）和 $ 0.00217097（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01812999，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LWP 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -9.14%。過去一天，總交易量達到 $ 181.00K。

LumiWave Protocol（LWP）市場資訊

市值 $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M 成交量（24H） $ 181.00K$ 181.00K $ 181.00K 完全稀釋市值 $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M 流通量 809.23M 809.23M 809.23M 總供應量 809,234,939.9 809,234,939.9 809,234,939.9

LumiWave Protocol 的目前市值為 $ 1.55M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 181.00K。LWP 的流通量為 809.23M，總供應量是 809234939.9，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.55M。