Lumint 今日價格

Lumint (LUMINT) 今日實時價格為 $ 0.01374978，過去 24 小時內變化了 1.46%。目前 LUMINT 兌 USD 的匯率為 $ 0.01374978 每 LUMINT。

Lumint 目前市值在 $ 8,799,794 排名第 #-，流通供應量為 190.00M LUMINT。過去 24 小時內，LUMINT 的交易價格在 $ 0.01158887（低點）和 $ 0.01685716（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.079033，而歷史最低價為 $ 0.00844951。

短期表現方面，LUMINT 在過去一小時內波動了 -3.56%，過去7 天內波動了 -28.69%。過去一天，總交易量達到 $ 45.72K。

Lumint（LUMINT）市場資訊

市值 $ 8.80M$ 8.80M $ 8.80M 成交量（24H） $ 45.72K$ 45.72K $ 45.72K 完全稀釋市值 $ 41.25M$ 41.25M $ 41.25M 流通量 190.00M 190.00M 190.00M 總供應量 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Lumint 的目前市值為 $ 8.80M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 45.72K。LUMINT 的流通量為 190.00M，總供應量是 3000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 41.25M。