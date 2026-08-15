LUMI Credits 今日價格

LUMI Credits (LUMI) 今日實時價格為 $ 0.0408616，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LUMI 兌 USD 的匯率為 $ 0.0408616 每 LUMI。

LUMI Credits 目前市值在 $ 5,230,285 排名第 #-，流通供應量為 128.00M LUMI。過去 24 小時內，LUMI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.898052，而歷史最低價為 $ 0.00134419。

短期表現方面，LUMI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.94%。過去一天，總交易量達到 $ 518.76。

LUMI Credits（LUMI）市場資訊

市值 $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M 成交量（24H） $ 518.76$ 518.76 $ 518.76 完全稀釋市值 $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M 流通量 128.00M 128.00M 128.00M 總供應量 128,000,000.0 128,000,000.0 128,000,000.0

LUMI Credits 的目前市值為 $ 5.23M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 518.76。LUMI 的流通量為 128.00M，總供應量是 128000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.23M。