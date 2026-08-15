Lumena 今日價格

Lumena (LUMENA) 今日實時價格為 $ 1.6，過去 24 小時內變化了 8.20%。目前 LUMENA 兌 USD 的匯率為 $ 1.6 每 LUMENA。

Lumena 目前市值在 $ 551,630 排名第 #-，流通供應量為 344.70K LUMENA。過去 24 小時內，LUMENA 的交易價格在 $ 1.46（低點）和 $ 1.63（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 5.4，而歷史最低價為 $ 0.289818。

短期表現方面，LUMENA 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -0.56%。過去一天，總交易量達到 $ 7.04K。

Lumena（LUMENA）市場資訊

市值 $ 551.63K$ 551.63K $ 551.63K 成交量（24H） $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K 完全稀釋市值 $ 793.22K$ 793.22K $ 793.22K 流通量 344.70K 344.70K 344.70K 總供應量 495,660.238577 495,660.238577 495,660.238577

Lumena 的目前市值為 $ 551.63K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.04K。LUMENA 的流通量為 344.70K，總供應量是 495660.238577，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 793.22K。