Luka Modric 今日價格

Luka Modric (MODRIC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 MODRIC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MODRIC。

Luka Modric 目前市值在 $ 100 654 排名第 #-，流通供應量為 874,95M MODRIC。過去 24 小時內，MODRIC 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,00122779，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MODRIC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3,08%。過去一天，總交易量達到 $ 18,37。

Luka Modric（MODRIC）市場資訊

市值 $ 100,65K$ 100,65K $ 100,65K 成交量（24H） $ 18,37$ 18,37 $ 18,37 完全稀釋市值 $ 115,03K$ 115,03K $ 115,03K 流通量 874,95M 874,95M 874,95M 總供應量 999 948 308,070387 999 948 308,070387 999 948 308,070387

Luka Modric 的目前市值為 $ 100,65K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 18,37。MODRIC 的流通量為 874,95M，總供應量是 999948308.070387，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 115,03K。