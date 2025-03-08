LUDWIG 價格 (LUDWIG)
今天 LUDWIG (LUDWIG) 的實時價格爲 0.01016196 USD。目前其市值爲 $ 253.89K USD。LUDWIG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LUDWIG 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.24K USD
- LUDWIG 當天價格變化爲 -4.19%
- 其循環供應量爲 25.00M USD
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今天內，LUDWIG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00044515105771981。
在過去30天內，LUDWIG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，LUDWIG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，LUDWIG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00044515105771981
|-4.19%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
LUDWIG 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.70%
-4.19%
-37.35%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.
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|1 LUDWIG 兌換 AUD
A$0.0160558968
|1 LUDWIG 兌換 GBP
￡0.0078247092
|1 LUDWIG 兌換 EUR
€0.0093490032
|1 LUDWIG 兌換 USD
$0.01016196
|1 LUDWIG 兌換 MYR
RM0.0448142436
|1 LUDWIG 兌換 TRY
₺0.3703018224
|1 LUDWIG 兌換 JPY
¥1.5045797976
|1 LUDWIG 兌換 RUB
₽0.9145764
|1 LUDWIG 兌換 INR
₹0.8855131944
|1 LUDWIG 兌換 IDR
Rp166.5894815424
|1 LUDWIG 兌換 PHP
₱0.5841094608
|1 LUDWIG 兌換 EGP
￡E.0.5149065132
|1 LUDWIG 兌換 BRL
R$0.0587361288
|1 LUDWIG 兌換 CAD
C$0.0145316028
|1 LUDWIG 兌換 BDT
৳1.2352878576
|1 LUDWIG 兌換 NGN
₦15.3503519172
|1 LUDWIG 兌換 UAH
₴0.4189776108
|1 LUDWIG 兌換 VES
Bs0.65036544
|1 LUDWIG 兌換 PKR
Rs2.8440277452
|1 LUDWIG 兌換 KZT
₸5.0531362296
|1 LUDWIG 兌換 THB
฿0.34296615
|1 LUDWIG 兌換 TWD
NT$0.3337187664
|1 LUDWIG 兌換 CHF
Fr0.0089425248
|1 LUDWIG 兌換 HKD
HK$0.0789584292
|1 LUDWIG 兌換 MAD
.د.م0.09907911
|1 LUDWIG 兌換 MXN
$0.2058813096