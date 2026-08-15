Lucrar 今日價格

Lucrar (LCR) 今日實時價格為 $ 0.117661，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LCR 兌 USD 的匯率為 $ 0.117661 每 LCR。

Lucrar 目前市值在 $ 318,713 排名第 #-，流通供應量為 2.71M LCR。過去 24 小時內，LCR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.183729，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LCR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.15%。過去一天，總交易量達到 $ 51.87。

Lucrar（LCR）市場資訊

市值 $ 318.71K$ 318.71K $ 318.71K 成交量（24H） $ 51.87$ 51.87 $ 51.87 完全稀釋市值 $ 11.77M$ 11.77M $ 11.77M 流通量 2.71M 2.71M 2.71M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Lucrar 的目前市值為 $ 318.71K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 51.87。LCR 的流通量為 2.71M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.77M。