Lucky Coin 價格 (LUCKY)
今天 Lucky Coin (LUCKY) 的實時價格爲 35.42 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LUCKY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lucky Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 124.97 USD
- Lucky Coin 當天價格變化爲 +0.60%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Lucky Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.211479。
在過去30天內，Lucky Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.4878972580。
在過去60天內，Lucky Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -20.9030811220。
在過去90天內，Lucky Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -10.93368477500204。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.211479
|+0.60%
|30天
|$ -2.4878972580
|-7.02%
|60天
|$ -20.9030811220
|-59.01%
|90天
|$ -10.93368477500204
|-23.58%
Lucky Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+0.60%
-6.15%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Lucky Coin is a meme and community coin built on the Avalanche blockchain. It has a very small supply of 777 total tokens, and holding different amounts of tokens currently unlocks different channels in our Discord. Holding over 1 whole token or 3 whole tokens has earned people various whitelist spots on up and coming projects. Our aim is to create a vibrant community and provide them with unique opportunities and access within web3.
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|1 LUCKY 兌換 AUD
A$56.672
|1 LUCKY 兌換 GBP
￡28.336
|1 LUCKY 兌換 EUR
€34.0032
|1 LUCKY 兌換 USD
$35.42
|1 LUCKY 兌換 MYR
RM155.848
|1 LUCKY 兌換 TRY
₺1,270.1612
|1 LUCKY 兌換 JPY
¥5,459.993
|1 LUCKY 兌換 RUB
₽3,488.5158
|1 LUCKY 兌換 INR
₹3,068.7888
|1 LUCKY 兌換 IDR
Rp580,655.6448
|1 LUCKY 兌換 PHP
₱2,069.9448
|1 LUCKY 兌換 EGP
￡E.1,779.1466
|1 LUCKY 兌換 BRL
R$207.9154
|1 LUCKY 兌換 CAD
C$51.0048
|1 LUCKY 兌換 BDT
৳4,320.5316
|1 LUCKY 兌換 NGN
₦54,744.7978
|1 LUCKY 兌換 UAH
₴1,480.2018
|1 LUCKY 兌換 VES
Bs2,018.94
|1 LUCKY 兌換 PKR
Rs9,882.5342
|1 LUCKY 兌換 KZT
₸18,380.8548
|1 LUCKY 兌換 THB
฿1,191.5288
|1 LUCKY 兌換 TWD
NT$1,166.0264
|1 LUCKY 兌換 CHF
Fr31.878
|1 LUCKY 兌換 HKD
HK$275.9218
|1 LUCKY 兌換 MAD
.د.م355.2626