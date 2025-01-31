Lucky Coin 圖標

Lucky Coin 價格 (LUCKY)

USD

Lucky Coin (LUCKY) 實時價格圖表

$35.42
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+0.60%(1D)

今天 Lucky Coin (LUCKY) 的價格

今天 Lucky Coin (LUCKY) 的實時價格爲 35.42 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LUCKY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lucky Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 124.97 USD
- Lucky Coin 當天價格變化爲 +0.60%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Lucky Coin (LUCKY) 價格表現 USD

今天內，Lucky Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.211479
在過去30天內，Lucky Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.4878972580
在過去60天內，Lucky Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -20.9030811220
在過去90天內，Lucky Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -10.93368477500204

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.211479+0.60%
30天$ -2.4878972580-7.02%
60天$ -20.9030811220-59.01%
90天$ -10.93368477500204-23.58%

Lucky Coin (LUCKY) 價格分析

Lucky Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 34.98
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$ 35.56
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$ 2,187.75
$ 2,187.75$ 2,187.75

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+0.60%

-6.15%

Lucky Coin (LUCKY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 124.97
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什麼是Lucky Coin (LUCKY)

Lucky Coin is a meme and community coin built on the Avalanche blockchain. It has a very small supply of 777 total tokens, and holding different amounts of tokens currently unlocks different channels in our Discord. Holding over 1 whole token or 3 whole tokens has earned people various whitelist spots on up and coming projects. Our aim is to create a vibrant community and provide them with unique opportunities and access within web3.

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Lucky Coin (LUCKY) 資源

官網

大家還在問：關於 Lucky Coin (LUCKY) 的其他問題

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LUCKY 兌換爲當地貨幣

1 LUCKY 兌換 AUD
A$56.672
1 LUCKY 兌換 GBP
28.336
1 LUCKY 兌換 EUR
34.0032
1 LUCKY 兌換 USD
$35.42
1 LUCKY 兌換 MYR
RM155.848
1 LUCKY 兌換 TRY
1,270.1612
1 LUCKY 兌換 JPY
¥5,459.993
1 LUCKY 兌換 RUB
3,488.5158
1 LUCKY 兌換 INR
3,068.7888
1 LUCKY 兌換 IDR
Rp580,655.6448
1 LUCKY 兌換 PHP
2,069.9448
1 LUCKY 兌換 EGP
￡E.1,779.1466
1 LUCKY 兌換 BRL
R$207.9154
1 LUCKY 兌換 CAD
C$51.0048
1 LUCKY 兌換 BDT
4,320.5316
1 LUCKY 兌換 NGN
54,744.7978
1 LUCKY 兌換 UAH
1,480.2018
1 LUCKY 兌換 VES
Bs2,018.94
1 LUCKY 兌換 PKR
Rs9,882.5342
1 LUCKY 兌換 KZT
18,380.8548
1 LUCKY 兌換 THB
฿1,191.5288
1 LUCKY 兌換 TWD
NT$1,166.0264
1 LUCKY 兌換 CHF
Fr31.878
1 LUCKY 兌換 HKD
HK$275.9218
1 LUCKY 兌換 MAD
.د.م355.2626