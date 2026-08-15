Lucid USDC 今日價格

Lucid USDC (LUSDC) 今日實時價格為 $ 0.9938，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LUSDC 兌 USD 的匯率為 $ 0.9938 每 LUSDC。

Lucid USDC 目前市值在 $ 124,462 排名第 #-，流通供應量為 50.01K LUSDC。過去 24 小時內，LUSDC 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.006，而歷史最低價為 $ 0.990113。

短期表現方面，LUSDC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 149.21。

Lucid USDC（LUSDC）市場資訊

市值 $ 124.46K$ 124.46K $ 124.46K 成交量（24H） $ 149.21$ 149.21 $ 149.21 完全稀釋市值 $ 124.38K$ 124.38K $ 124.38K 流通量 50.01K 50.01K 50.01K 總供應量 50,007.770037 50,007.770037 50,007.770037

Lucid USDC 的目前市值為 $ 124.46K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 149.21。LUSDC 的流通量為 50.01K，總供應量是 50007.770037，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 124.38K。