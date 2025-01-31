LP renBTC Curve 圖標

LP renBTC Curve 價格 (RENBTCCURVE)

USD

LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) 實時價格圖表

$107,446
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+0.60%(1D)

今天 LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) 的價格

今天 LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) 的實時價格爲 107,446 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RENBTCCURVE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LP renBTC Curve 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- LP renBTC Curve 當天價格變化爲 +0.62%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) 價格表現 USD

今天內，LP renBTC Curve 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +659.82
在過去30天內，LP renBTC Curve 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +11,964.3055028000
在過去60天內，LP renBTC Curve 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7,952.5297332000
在過去90天內，LP renBTC Curve 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +36,000.19469062405

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +659.82+0.62%
30天$ +11,964.3055028000+11.14%
60天$ +7,952.5297332000+7.40%
90天$ +36,000.19469062405+50.39%

LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) 價格分析

LP renBTC Curve 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 106,682
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$ 108,860
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$ 111,692
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-0.09%

+0.62%

+1.23%

LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是LP renBTC Curve (RENBTCCURVE)

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LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) 資源

官網

大家還在問：關於 LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) 的其他問題

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RENBTCCURVE 兌換爲當地貨幣

1 RENBTCCURVE 兌換 AUD
A$171,913.6
1 RENBTCCURVE 兌換 GBP
85,956.8
1 RENBTCCURVE 兌換 EUR
103,148.16
1 RENBTCCURVE 兌換 USD
$107,446
1 RENBTCCURVE 兌換 MYR
RM472,762.4
1 RENBTCCURVE 兌換 TRY
3,853,013.56
1 RENBTCCURVE 兌換 JPY
¥16,562,800.9
1 RENBTCCURVE 兌換 RUB
10,582,356.54
1 RENBTCCURVE 兌換 INR
9,309,121.44
1 RENBTCCURVE 兌換 IDR
Rp1,761,409,554.24
1 RENBTCCURVE 兌換 PHP
6,279,144.24
1 RENBTCCURVE 兌換 EGP
￡E.5,397,012.58
1 RENBTCCURVE 兌換 BRL
R$630,708.02
1 RENBTCCURVE 兌換 CAD
C$154,722.24
1 RENBTCCURVE 兌換 BDT
13,106,263.08
1 RENBTCCURVE 兌換 NGN
166,067,463.14
1 RENBTCCURVE 兌換 UAH
4,490,168.34
1 RENBTCCURVE 兌換 VES
Bs6,124,422
1 RENBTCCURVE 兌換 PKR
Rs29,978,508.46
1 RENBTCCURVE 兌換 KZT
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1 RENBTCCURVE 兌換 THB
฿3,614,483.44
1 RENBTCCURVE 兌換 TWD
NT$3,537,122.32
1 RENBTCCURVE 兌換 CHF
Fr96,701.4
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HK$837,004.34
1 RENBTCCURVE 兌換 MAD
.د.م1,077,683.38