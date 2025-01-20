LP 3pool Curve 圖標

LP 3pool Curve 價格 (3CRV)

USD

LP 3pool Curve (3CRV) 實時價格圖表

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今天 LP 3pool Curve (3CRV) 的價格

今天 LP 3pool Curve (3CRV) 的實時價格爲 1.039 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。3CRV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LP 3pool Curve 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 906.89K USD
- LP 3pool Curve 當天價格變化爲 +0.01%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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LP 3pool Curve (3CRV) 價格表現 USD

今天內，LP 3pool Curve 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，LP 3pool Curve 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010138562
在過去60天內，LP 3pool Curve 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0021328592
在過去90天內，LP 3pool Curve 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0033111223179166

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.01%
30天$ +0.0010138562+0.10%
60天$ +0.0021328592+0.21%
90天$ +0.0033111223179166+0.32%

LP 3pool Curve (3CRV) 價格分析

LP 3pool Curve 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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LP 3pool Curve (3CRV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 906.89K
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什麼是LP 3pool Curve (3CRV)

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LP 3pool Curve (3CRV) 資源

官網

大家還在問：關於 LP 3pool Curve (3CRV) 的其他問題

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3CRV 兌換爲當地貨幣

1 3CRV 兌換 AUD
A$1.67279
1 3CRV 兌換 GBP
0.85198
1 3CRV 兌換 EUR
1.00783
1 3CRV 兌換 USD
$1.039
1 3CRV 兌換 MYR
RM4.6755
1 3CRV 兌換 TRY
36.93645
1 3CRV 兌換 JPY
¥162.34375
1 3CRV 兌換 RUB
106.45594
1 3CRV 兌換 INR
89.95662
1 3CRV 兌換 IDR
Rp17,032.78416
1 3CRV 兌換 PHP
60.83345
1 3CRV 兌換 EGP
￡E.52.17858
1 3CRV 兌換 BRL
R$6.3379
1 3CRV 兌換 CAD
C$1.49616
1 3CRV 兌換 BDT
126.2385
1 3CRV 兌換 NGN
1,618.37757
1 3CRV 兌換 UAH
43.75229
1 3CRV 兌換 VES
Bs56.106
1 3CRV 兌換 PKR
Rs289.65242
1 3CRV 兌換 KZT
551.48042
1 3CRV 兌換 THB
฿35.88706
1 3CRV 兌換 TWD
NT$34.17271
1 3CRV 兌換 CHF
Fr0.94549
1 3CRV 兌換 HKD
HK$8.08342
1 3CRV 兌換 MAD
.د.م10.43156