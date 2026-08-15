LOXI 今日價格

LOXI (LOXI) 今日實時價格為 $ 0.0026256，過去 24 小時內變化了 16.68%。目前 LOXI 兌 USD 的匯率為 $ 0.0026256 每 LOXI。

LOXI 目前市值在 $ 2,625,586 排名第 #-，流通供應量為 1.00B LOXI。過去 24 小時內，LOXI 的交易價格在 $ 0.00223435（低點）和 $ 0.0030068（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00535423，而歷史最低價為 $ 0.00171855。

短期表現方面，LOXI 在過去一小時內波動了 -2.13%，過去7 天內波動了 +3.18%。過去一天，總交易量達到 $ 7.63K。

LOXI（LOXI）市場資訊

市值 $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M 成交量（24H） $ 7.63K$ 7.63K $ 7.63K 完全稀釋市值 $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

LOXI 的目前市值為 $ 2.63M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.63K。LOXI 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.63M。