Louie（LOUIE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00204723 $ 0.00204723 $ 0.00204723 24H最低價 $ 0.00232461 $ 0.00232461 $ 0.00232461 24H最高價 24H最低價 $ 0.00204723$ 0.00204723 $ 0.00204723 24H最高價 $ 0.00232461$ 0.00232461 $ 0.00232461 歷史最高 $ 0.01063902$ 0.01063902 $ 0.01063902 最低價 $ 0.00043275$ 0.00043275 $ 0.00043275 漲跌幅（1H） -0.24% 漲跌幅（1D） -1.83% 漲跌幅（7D） -10.43% 漲跌幅（7D） -10.43%

Louie（LOUIE）目前實時價格為 $0.00207323。過去 24 小時內，LOUIE 的交易價格在 $ 0.00204723 至 $ 0.00232461 之間波動，市場活躍度顯著。LOUIE 的歷史最高價為 $ 0.01063902，歷史最低價為 $ 0.00043275。

從短期表現來看，LOUIE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.24%，過去 24 小時內變動為 -1.83%，過去 7 天內累計變動為 -10.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Louie（LOUIE）市場資訊

市值 $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M 流通量 999.41M 999.41M 999.41M 總供應量 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

Louie 的目前市值為 $ 2.06M, 它過去 24 小時的交易量為 --。LOUIE 的流通量為 999.41M，總供應量是 999411127.274，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.06M。