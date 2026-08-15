Lotos 今日價格

Lotos (LTS) 今日實時價格為 $ 0.01680089，過去 24 小時內變化了 6.78%。目前 LTS 兌 USD 的匯率為 $ 0.01680089 每 LTS。

Lotos 目前市值在 $ 2,234,336 排名第 #-，流通供應量為 132.99M LTS。過去 24 小時內，LTS 的交易價格在 $ 0.01566921（低點）和 $ 0.01683052（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04767392，而歷史最低價為 $ 0.01367182。

短期表現方面，LTS 在過去一小時內波動了 -0.17%，過去7 天內波動了 -8.13%。過去一天，總交易量達到 $ 13.21K。

Lotos（LTS）市場資訊

市值 $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M 成交量（24H） $ 13.21K$ 13.21K $ 13.21K 完全稀釋市值 $ 16.80M$ 16.80M $ 16.80M 流通量 132.99M 132.99M 132.99M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Lotos 的目前市值為 $ 2.23M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13.21K。LTS 的流通量為 132.99M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.80M。