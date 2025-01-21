Lormhole 圖標

Lormhole 價格 (L)

USD

Lormhole (L) 實時價格圖表

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-11.90%(1D)

今天 Lormhole (L) 的價格

今天 Lormhole (L) 的實時價格爲 0.00003166 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。L 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lormhole 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.18 USD
- Lormhole 當天價格變化爲 -12.13%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Lormhole (L) 價格表現 USD

今天內，Lormhole 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Lormhole 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000001087
在過去60天內，Lormhole 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000141637
在過去90天內，Lormhole 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000016415788200919656

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-12.13%
30天$ +0.0000001087+0.34%
60天$ -0.0000141637-44.73%
90天$ -0.000016415788200919656-34.14%

Lormhole (L) 價格分析

Lormhole 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00003051
$ 0.00003051$ 0.00003051

$ 0.00003603
$ 0.00003603$ 0.00003603

$ 0.00411824
$ 0.00411824$ 0.00411824

+1.03%

-12.13%

+7.16%

Lormhole (L) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.18
$ 3.18$ 3.18

0.00
0.00 0.00

什麼是Lormhole (L)

Lormhole was created for those who felt they should have qualified for the Wormhole airdrop but didn't due to the unfair NFT holding requirements. It's a community coin, being airdropped to NFT communities across Solana who didn't qualify for any $W (airdrops still in progress hence the top wallet still holding 20% of the supply, down from 40%).

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Lormhole (L) 資源

官網

大家還在問：關於 Lormhole (L) 的其他問題

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L 兌換爲當地貨幣

1 L 兌換 AUD
A$0.000050656
1 L 兌換 GBP
0.0000256446
1 L 兌換 EUR
0.0000303936
1 L 兌換 USD
$0.00003166
1 L 兌換 MYR
RM0.0001415202
1 L 兌換 TRY
0.0011277292
1 L 兌換 JPY
¥0.0049345276
1 L 兌換 RUB
0.003166
1 L 兌換 INR
0.002740173
1 L 兌換 IDR
Rp0.5190163104
1 L 兌換 PHP
0.001850527
1 L 兌換 EGP
￡E.0.0015921814
1 L 兌換 BRL
R$0.0001909098
1 L 兌換 CAD
C$0.0000455904
1 L 兌換 BDT
0.0038603038
1 L 兌換 NGN
0.0491613314
1 L 兌換 UAH
0.0013370018
1 L 兌換 VES
Bs0.00170964
1 L 兌換 PKR
Rs0.0088287076
1 L 兌換 KZT
0.01679563
1 L 兌換 THB
฿0.001079606
1 L 兌換 TWD
NT$0.0010362318
1 L 兌換 CHF
Fr0.0000288106
1 L 兌換 HKD
HK$0.0002463148
1 L 兌換 MAD
.د.م0.0003172332