Lorenzo Wrapped Bitcoin（ENZOBTC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 115,819$ 115,819 $ 115,819 最低價 $ 108,449$ 108,449 $ 108,449 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -1.33% 漲跌幅（7D） -1.33%

Lorenzo Wrapped Bitcoin（ENZOBTC）目前實時價格為 $111,142。過去 24 小時內，ENZOBTC 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ENZOBTC 的歷史最高價為 $ 115,819，歷史最低價為 $ 108,449。

從短期表現來看，ENZOBTC 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -1.33%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Lorenzo Wrapped Bitcoin（ENZOBTC）市場資訊

市值 $ 66.81M$ 66.81M $ 66.81M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 66.81M$ 66.81M $ 66.81M 流通量 601.09 601.09 601.09 總供應量 601.08726415 601.08726415 601.08726415

Lorenzo Wrapped Bitcoin 的目前市值為 $ 66.81M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ENZOBTC 的流通量為 601.09，總供應量是 601.08726415，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 66.81M。