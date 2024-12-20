Lootex 圖標

Lootex 價格 (LOOT)

USD

Lootex (LOOT) 實時價格圖表

$0.02605016
$0.02605016$0.02605016
-8.30%(1D)

今天 Lootex (LOOT) 的價格

今天 Lootex (LOOT) 的實時價格爲 0.02608853 USD。目前其市值爲 $ 339.18K USD。LOOT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lootex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 49.02K USD
- Lootex 當天價格變化爲 -8.18%
- 其循環供應量爲 13.00M USD

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Lootex (LOOT) 價格表現 USD

今天內，Lootex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00232572414991028
在過去30天內，Lootex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0211181302
在過去60天內，Lootex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0316985761
在過去90天內，Lootex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0116554163357397

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00232572414991028-8.18%
30天$ +0.0211181302+80.95%
60天$ +0.0316985761+121.50%
90天$ +0.0116554163357397+80.75%

Lootex (LOOT) 價格分析

Lootex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02595124
$ 0.02595124$ 0.02595124

$ 0.02841425
$ 0.02841425$ 0.02841425

$ 1.67
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-0.09%

-8.18%

-23.06%

Lootex (LOOT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 339.18K
$ 339.18K$ 339.18K

$ 49.02K
$ 49.02K$ 49.02K

13.00M
13.00M 13.00M

什麼是Lootex (LOOT)

A Gaming Marketplace designed for gamers and with support for multiple blockchains.

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Lootex (LOOT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Lootex (LOOT) 的其他問題

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LOOT 兌換爲當地貨幣

1 LOOT 兌換 AUD
A$0.0414807627
1 LOOT 兌換 GBP
0.0206099387
1 LOOT 兌換 EUR
0.0250449888
1 LOOT 兌換 USD
$0.02608853
1 LOOT 兌換 MYR
RM0.117398385
1 LOOT 兌換 TRY
0.9154465177
1 LOOT 兌換 JPY
¥4.114161181
1 LOOT 兌換 RUB
2.71320712
1 LOOT 兌換 INR
2.2203947883
1 LOOT 兌換 IDR
Rp427.6807512432
1 LOOT 兌換 PHP
1.5415712377
1 LOOT 兌換 EGP
￡E.1.3281670623
1 LOOT 兌換 BRL
R$0.1599226889
1 LOOT 兌換 CAD
C$0.0373065979
1 LOOT 兌換 BDT
3.1178402203
1 LOOT 兌換 NGN
40.5100084987
1 LOOT 兌換 UAH
1.0951964894
1 LOOT 兌換 VES
Bs1.3044265
1 LOOT 兌換 PKR
Rs7.2606987843
1 LOOT 兌換 KZT
13.6873472645
1 LOOT 兌換 THB
฿0.9029240233
1 LOOT 兌換 TWD
NT$0.8517905045
1 LOOT 兌換 CHF
Fr0.0232187917
1 LOOT 兌換 HKD
HK$0.2027078781
1 LOOT 兌換 MAD
.د.م0.2616679559