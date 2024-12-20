Looter 價格 (LOOTER)

USD

Looter (LOOTER) 實時價格圖表

$0.01920548
$0.01920548$0.01920548
0.00%(1D)

今天 Looter (LOOTER) 的價格

今天 Looter (LOOTER) 的實時價格爲 0.01920548 USD。目前其市值爲 $ 858.49K USD。LOOTER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Looter 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 850.12 USD
- Looter 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 44.70M USD

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Looter (LOOTER) 價格表現 USD

今天內，Looter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Looter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0026065773
在過去60天內，Looter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0134413680
在過去90天內，Looter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.009066225207922351

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0026065773+13.57%
60天$ +0.0134413680+69.99%
90天$ +0.009066225207922351+89.42%

Looter (LOOTER) 價格分析

Looter 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.056655
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-7.01%

Looter (LOOTER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 858.49K
$ 858.49K$ 858.49K

$ 850.12
$ 850.12$ 850.12

44.70M
44.70M 44.70M

什麼是Looter (LOOTER)

Looter is a multi-chain suite of trading tools. You name it, MEV protected transactions, lighting fast sniping - we've got it all.

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Looter (LOOTER) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Looter (LOOTER) 的其他問題

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LOOTER 兌換爲當地貨幣

1 LOOTER 兌換 AUD
A$0.0305367132
1 LOOTER 兌換 GBP
0.0151723292
1 LOOTER 兌換 EUR
0.0184372608
1 LOOTER 兌換 USD
$0.01920548
1 LOOTER 兌換 MYR
RM0.08642466
1 LOOTER 兌換 TRY
0.6739202932
1 LOOTER 兌換 JPY
¥3.028704196
1 LOOTER 兌換 RUB
1.99736992
1 LOOTER 兌換 INR
1.6345784028
1 LOOTER 兌換 IDR
Rp314.8438840512
1 LOOTER 兌換 PHP
1.1348518132
1 LOOTER 兌換 EGP
￡E.0.9777509868
1 LOOTER 兌換 BRL
R$0.1177295924
1 LOOTER 兌換 CAD
C$0.0274638364
1 LOOTER 兌換 BDT
2.2952469148
1 LOOTER 兌換 NGN
29.8220772892
1 LOOTER 兌換 UAH
0.8062460504
1 LOOTER 兌換 VES
Bs0.960274
1 LOOTER 兌換 PKR
Rs5.3450771388
1 LOOTER 兌換 KZT
10.076155082
1 LOOTER 兌換 THB
฿0.6647016628
1 LOOTER 兌換 TWD
NT$0.627058922
1 LOOTER 兌換 CHF
Fr0.0170928772
1 LOOTER 兌換 HKD
HK$0.1492265796
1 LOOTER 兌換 MAD
.د.م0.1926309644