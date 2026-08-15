Loosh 今日價格

Loosh (SN78) 今日實時價格為 $ 0.442981，過去 24 小時內變化了 7.72%。目前 SN78 兌 USD 的匯率為 $ 0.442981 每 SN78。

Loosh 目前市值在 $ 464,938 排名第 #-，流通供應量為 1.05M SN78。過去 24 小時內，SN78 的交易價格在 $ 0.435432（低點）和 $ 0.482984（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 13,810.93，而歷史最低價為 $ 0.00467535。

短期表現方面，SN78 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -9.96%。過去一天，總交易量達到 $ 18.77K。

Loosh（SN78）市場資訊

市值 $ 464.94K$ 464.94K $ 464.94K 成交量（24H） $ 18.77K$ 18.77K $ 18.77K 完全稀釋市值 $ 464.94K$ 464.94K $ 464.94K 流通量 1.05M 1.05M 1.05M 總供應量 1,049,572.687767674 1,049,572.687767674 1,049,572.687767674

Loosh 的目前市值為 $ 464.94K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 18.77K。SN78 的流通量為 1.05M，總供應量是 1049572.687767674，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 464.94K。