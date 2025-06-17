LoopBurn 價格 (LBP)
今天 LoopBurn (LBP) 的實時價格爲 0.162251 USD。目前其市值爲 $ 127.81K USD。LBP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LoopBurn 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- LoopBurn 當天價格變化爲 -12.26%
- 其循環供應量爲 784.63K USD
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今天內，LoopBurn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0226736928327902。
在過去30天內，LoopBurn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，LoopBurn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，LoopBurn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0226736928327902
|-12.26%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
LoopBurn 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.29%
-12.26%
+176.14%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.
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|1 LBP 兌換 VND
₫4,269.635065
|1 LBP 兌換 AUD
A$0.24824403
|1 LBP 兌換 GBP
￡0.11844323
|1 LBP 兌換 EUR
€0.13953586
|1 LBP 兌換 USD
$0.162251
|1 LBP 兌換 MYR
RM0.68794424
|1 LBP 兌換 TRY
₺6.38944438
|1 LBP 兌換 JPY
¥23.51990496
|1 LBP 兌換 RUB
₽12.7691537
|1 LBP 兌換 INR
₹14.00875134
|1 LBP 兌換 IDR
Rp2,659.85203344
|1 LBP 兌換 KRW
₩222.26115486
|1 LBP 兌換 PHP
₱9.22072433
|1 LBP 兌換 EGP
￡E.8.13039761
|1 LBP 兌換 BRL
R$0.88751297
|1 LBP 兌換 CAD
C$0.21903885
|1 LBP 兌換 BDT
৳19.83356224
|1 LBP 兌換 NGN
₦250.77352309
|1 LBP 兌換 UAH
₴6.73828403
|1 LBP 兌換 VES
Bs16.549602
|1 LBP 兌換 PKR
Rs45.9494832
|1 LBP 兌換 KZT
₸83.16175005
|1 LBP 兌換 THB
฿5.28289256
|1 LBP 兌換 TWD
NT$4.79613956
|1 LBP 兌換 AED
د.إ0.59546117
|1 LBP 兌換 CHF
Fr0.13142331
|1 LBP 兌換 HKD
HK$1.27204784
|1 LBP 兌換 MAD
.د.م1.4764841
|1 LBP 兌換 MXN
$3.07627896