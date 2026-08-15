LooksRare 今日價格

LooksRare (LOOKS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 47.76%。目前 LOOKS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LOOKS。

LooksRare 目前市值在 $ 111,494 排名第 #-，流通供應量為 992.98M LOOKS。過去 24 小時內，LOOKS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 7.1，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LOOKS 在過去一小時內波動了 -33.52%，過去7 天內波動了 -34.14%。過去一天，總交易量達到 $ 138.86。

LooksRare（LOOKS）市場資訊

市值 $ 111.49K$ 111.49K $ 111.49K 成交量（24H） $ 138.86$ 138.86 $ 138.86 完全稀釋市值 $ 112.28K$ 112.28K $ 112.28K 流通量 992.98M 992.98M 992.98M 總供應量 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453

LooksRare 的目前市值為 $ 111.49K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 138.86。LOOKS 的流通量為 992.98M，總供應量是 992975247.2397453，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 112.28K。