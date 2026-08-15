Lombard BTC 今日價格

Lombard BTC (LBTC) 今日實時價格為 $ 63,335，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 LBTC 兌 USD 的匯率為 $ 63,335 每 LBTC。

Lombard BTC 目前市值在 $ 649,323,993 排名第 #-，流通供應量為 10.25K LBTC。過去 24 小時內，LBTC 的交易價格在 $ 62,791（低點）和 $ 63,623（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 125,812，而歷史最低價為 $ 52,119。

短期表現方面，LBTC 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -2.99%。過去一天，總交易量達到 $ 300.09K。

Lombard BTC（LBTC）市場資訊

市值 $ 649.32M$ 649.32M $ 649.32M 成交量（24H） $ 300.09K$ 300.09K $ 300.09K 完全稀釋市值 $ 649.32M$ 649.32M $ 649.32M 流通量 10.25K 10.25K 10.25K 總供應量 10,252.49201008 10,252.49201008 10,252.49201008

Lombard BTC 的目前市值為 $ 649.32M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 300.09K。LBTC 的流通量為 10.25K，總供應量是 10252.49201008，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 649.32M。