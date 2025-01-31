Lolik Staked FTN 價格 (STFTN)
今天 Lolik Staked FTN (STFTN) 的實時價格爲 4.5 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STFTN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lolik Staked FTN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.36 USD
- Lolik Staked FTN 當天價格變化爲 +133.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 STFTN兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 STFTN 價格信息的首選平臺。
今天內，Lolik Staked FTN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.57。
在過去30天內，Lolik Staked FTN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.6657659000。
在過去60天內，Lolik Staked FTN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.8632533500。
在過去90天內，Lolik Staked FTN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.80560291371871。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +2.57
|+133.11%
|30天
|$ +1.6657659000
|+37.02%
|60天
|$ +1.8632533500
|+41.41%
|90天
|$ +1.80560291371871
|+67.01%
Lolik Staked FTN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.00%
+133.11%
-8.01%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The stFTN (liquid staked Fasttoken) is a BHRC20 token on Bahamut blockchain, which represents the liquid staked version of FTN - the native currency of Bahamut blockchain. The product is a liquid staking platform that offers staking services to users on Bahamut, and soon on Ethereum, and Polygon blockchains.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 STFTN 兌換 AUD
A$7.2
|1 STFTN 兌換 GBP
￡3.6
|1 STFTN 兌換 EUR
€4.32
|1 STFTN 兌換 USD
$4.5
|1 STFTN 兌換 MYR
RM19.8
|1 STFTN 兌換 TRY
₺161.37
|1 STFTN 兌換 JPY
¥693.675
|1 STFTN 兌換 RUB
₽443.205
|1 STFTN 兌換 INR
₹389.88
|1 STFTN 兌換 IDR
Rp73,770.48
|1 STFTN 兌換 PHP
₱262.98
|1 STFTN 兌換 EGP
￡E.226.035
|1 STFTN 兌換 BRL
R$26.415
|1 STFTN 兌換 CAD
C$6.48
|1 STFTN 兌換 BDT
৳548.91
|1 STFTN 兌換 NGN
₦6,955.155
|1 STFTN 兌換 UAH
₴188.055
|1 STFTN 兌換 VES
Bs256.5
|1 STFTN 兌換 PKR
Rs1,255.545
|1 STFTN 兌換 KZT
₸2,335.23
|1 STFTN 兌換 THB
฿151.38
|1 STFTN 兌換 TWD
NT$148.14
|1 STFTN 兌換 CHF
Fr4.05
|1 STFTN 兌換 HKD
HK$35.055
|1 STFTN 兌換 MAD
.د.م45.135