Lolik Staked FTN 圖標

Lolik Staked FTN 價格 (STFTN)

USD

Lolik Staked FTN (STFTN) 實時價格圖表

$4.5
$4.5$4.5
+133.10%(1D)

今天 Lolik Staked FTN (STFTN) 的價格

今天 Lolik Staked FTN (STFTN) 的實時價格爲 4.5 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STFTN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lolik Staked FTN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.36 USD
- Lolik Staked FTN 當天價格變化爲 +133.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 STFTN兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 STFTN 價格信息的首選平臺。

Lolik Staked FTN (STFTN) 價格表現 USD

今天內，Lolik Staked FTN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.57
在過去30天內，Lolik Staked FTN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.6657659000
在過去60天內，Lolik Staked FTN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.8632533500
在過去90天內，Lolik Staked FTN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.80560291371871

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +2.57+133.11%
30天$ +1.6657659000+37.02%
60天$ +1.8632533500+41.41%
90天$ +1.80560291371871+67.01%

Lolik Staked FTN (STFTN) 價格分析

Lolik Staked FTN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

$ 4.51
$ 4.51$ 4.51

$ 5.01
$ 5.01$ 5.01

-0.00%

+133.11%

-8.01%

Lolik Staked FTN (STFTN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

0.00
0.00 0.00

什麼是Lolik Staked FTN (STFTN)

The stFTN (liquid staked Fasttoken) is a BHRC20 token on Bahamut blockchain, which represents the liquid staked version of FTN - the native currency of Bahamut blockchain. The product is a liquid staking platform that offers staking services to users on Bahamut, and soon on Ethereum, and Polygon blockchains.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Lolik Staked FTN (STFTN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Lolik Staked FTN (STFTN) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

STFTN 兌換爲當地貨幣

1 STFTN 兌換 AUD
A$7.2
1 STFTN 兌換 GBP
3.6
1 STFTN 兌換 EUR
4.32
1 STFTN 兌換 USD
$4.5
1 STFTN 兌換 MYR
RM19.8
1 STFTN 兌換 TRY
161.37
1 STFTN 兌換 JPY
¥693.675
1 STFTN 兌換 RUB
443.205
1 STFTN 兌換 INR
389.88
1 STFTN 兌換 IDR
Rp73,770.48
1 STFTN 兌換 PHP
262.98
1 STFTN 兌換 EGP
￡E.226.035
1 STFTN 兌換 BRL
R$26.415
1 STFTN 兌換 CAD
C$6.48
1 STFTN 兌換 BDT
548.91
1 STFTN 兌換 NGN
6,955.155
1 STFTN 兌換 UAH
188.055
1 STFTN 兌換 VES
Bs256.5
1 STFTN 兌換 PKR
Rs1,255.545
1 STFTN 兌換 KZT
2,335.23
1 STFTN 兌換 THB
฿151.38
1 STFTN 兌換 TWD
NT$148.14
1 STFTN 兌換 CHF
Fr4.05
1 STFTN 兌換 HKD
HK$35.055
1 STFTN 兌換 MAD
.د.م45.135