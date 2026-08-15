LokiCoin 今日價格

LokiCoin (LOKI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.13%。目前 LOKI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LOKI。

LokiCoin 目前市值在 $ 70,733 排名第 #-，流通供應量為 100.00M LOKI。過去 24 小時內，LOKI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00469673，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LOKI 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -16.59%。過去一天，總交易量達到 $ 140.56。

LokiCoin（LOKI）市場資訊

市值 $ 70.73K$ 70.73K $ 70.73K 成交量（24H） $ 140.56$ 140.56 $ 140.56 完全稀釋市值 $ 70.73K$ 70.73K $ 70.73K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

LokiCoin 的目前市值為 $ 70.73K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 140.56。LOKI 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 70.73K。