Lodestar 圖標

Lodestar 價格 (LODE)

USD

Lodestar (LODE) 實時價格圖表

$0.02572306
$0.02572306$0.02572306
-9.00%(1D)

今天 Lodestar (LODE) 的價格

今天 Lodestar (LODE) 的實時價格爲 0.02572306 USD。目前其市值爲 $ 314.80K USD。LODE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lodestar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 254.33 USD
- Lodestar 當天價格變化爲 -9.04%
- 其循環供應量爲 12.27M USD

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Lodestar (LODE) 價格表現 USD

今天內，Lodestar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00255784809828745
在過去30天內，Lodestar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0073304187
在過去60天內，Lodestar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0063242895
在過去90天內，Lodestar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04963559803618061

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00255784809828745-9.04%
30天$ -0.0073304187-28.49%
60天$ -0.0063242895-24.58%
90天$ -0.04963559803618061-65.86%

Lodestar (LODE) 價格分析

Lodestar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0254487
$ 0.0254487$ 0.0254487

$ 0.02840574
$ 0.02840574$ 0.02840574

$ 2.56
$ 2.56$ 2.56

+0.02%

-9.04%

-26.43%

Lodestar (LODE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 314.80K
$ 314.80K$ 314.80K

$ 254.33
$ 254.33$ 254.33

12.27M
12.27M 12.27M

什麼是Lodestar (LODE)

The governance token of Lodestar Finance. Lodestar Finance is a DEFI borrowing and lending protocol on Arbitrum. Lodestar offers an array of Arbitrum native tokens and liquid staked derivatives as markets.

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Lodestar (LODE) 資源

官網

大家還在問：關於 Lodestar (LODE) 的其他問題

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LODE 兌換爲當地貨幣

1 LODE 兌換 AUD
A$0.0408996654
1 LODE 兌換 GBP
0.0203212174
1 LODE 兌換 EUR
0.0246941376
1 LODE 兌換 USD
$0.02572306
1 LODE 兌換 MYR
RM0.11575377
1 LODE 兌換 TRY
0.9026221754
1 LODE 兌換 JPY
¥4.056526562
1 LODE 兌換 RUB
2.67519824
1 LODE 兌換 INR
2.1892896366
1 LODE 兌換 IDR
Rp421.6894407264
1 LODE 兌換 PHP
1.5199756154
1 LODE 兌換 EGP
￡E.1.3095609846
1 LODE 兌換 BRL
R$0.1576823578
1 LODE 兌換 CAD
C$0.0367839758
1 LODE 兌換 BDT
3.0741629006
1 LODE 兌換 NGN
39.9425103374
1 LODE 兌換 UAH
1.0798540588
1 LODE 兌換 VES
Bs1.286153
1 LODE 兌換 PKR
Rs7.1589848286
1 LODE 兌換 KZT
13.495603429
1 LODE 兌換 THB
฿0.8902751066
1 LODE 兌換 TWD
NT$0.839857909
1 LODE 兌換 CHF
Fr0.0228935234
1 LODE 兌換 HKD
HK$0.1998681762
1 LODE 兌換 MAD
.د.م0.2580022918