LocalCoinSwap 價格 (LCS)
今天 LocalCoinSwap (LCS) 的實時價格爲 0.238464 USD。目前其市值爲 $ 9.14M USD。LCS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LocalCoinSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.35K USD
- LocalCoinSwap 當天價格變化爲 +8.72%
- 其循環供應量爲 38.25M USD
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今天內，LocalCoinSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01913185。
在過去30天內，LocalCoinSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1199337995。
在過去60天內，LocalCoinSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1854912731。
在過去90天內，LocalCoinSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01913185
|+8.72%
|30天
|$ +0.1199337995
|+50.29%
|60天
|$ +0.1854912731
|+77.79%
|90天
|$ 0
|--
LocalCoinSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.31%
+8.72%
+14.69%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application.
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|1 LCS 兌換 AUD
A$0.3815424
|1 LCS 兌換 GBP
￡0.18838656
|1 LCS 兌換 EUR
€0.22892544
|1 LCS 兌換 USD
$0.238464
|1 LCS 兌換 MYR
RM1.073088
|1 LCS 兌換 TRY
₺8.36293248
|1 LCS 兌換 JPY
¥37.40546304
|1 LCS 兌換 RUB
₽24.6691008
|1 LCS 兌換 INR
₹20.29090176
|1 LCS 兌換 IDR
Rp3,909.24527616
|1 LCS 兌換 PHP
₱14.08845312
|1 LCS 兌換 EGP
￡E.12.14258688
|1 LCS 兌換 BRL
R$1.49278464
|1 LCS 兌換 CAD
C$0.34100352
|1 LCS 兌換 BDT
৳28.49883264
|1 LCS 兌換 NGN
₦370.8592128
|1 LCS 兌換 UAH
₴10.01071872
|1 LCS 兌換 VES
Bs11.9232
|1 LCS 兌換 PKR
Rs66.36691584
|1 LCS 兌換 KZT
₸125.1101376
|1 LCS 兌換 THB
฿8.23654656
|1 LCS 兌換 TWD
NT$7.7858496
|1 LCS 兌換 CHF
Fr0.21223296
|1 LCS 兌換 HKD
HK$1.85286528
|1 LCS 兌換 MAD
.د.م2.39179392