LocalCoinSwap 圖標

LocalCoinSwap 價格 (LCS)

USD

LocalCoinSwap (LCS) 實時價格圖表

$0.238464
$0.238464$0.238464
+8.70%(1D)

今天 LocalCoinSwap (LCS) 的價格

今天 LocalCoinSwap (LCS) 的實時價格爲 0.238464 USD。目前其市值爲 $ 9.14M USD。LCS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LocalCoinSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.35K USD
- LocalCoinSwap 當天價格變化爲 +8.72%
- 其循環供應量爲 38.25M USD

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LocalCoinSwap (LCS) 價格表現 USD

今天內，LocalCoinSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01913185
在過去30天內，LocalCoinSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1199337995
在過去60天內，LocalCoinSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1854912731
在過去90天內，LocalCoinSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01913185+8.72%
30天$ +0.1199337995+50.29%
60天$ +0.1854912731+77.79%
90天$ 0--

LocalCoinSwap (LCS) 價格分析

LocalCoinSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.208622
$ 0.208622$ 0.208622

$ 0.23987
$ 0.23987$ 0.23987

$ 0.490867
$ 0.490867$ 0.490867

-0.31%

+8.72%

+14.69%

LocalCoinSwap (LCS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 9.14M
$ 9.14M$ 9.14M

$ 15.35K
$ 15.35K$ 15.35K

38.25M
38.25M 38.25M

什麼是LocalCoinSwap (LCS)

LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application.

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LocalCoinSwap (LCS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 LocalCoinSwap (LCS) 的其他問題

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LCS 兌換爲當地貨幣

1 LCS 兌換 AUD
A$0.3815424
1 LCS 兌換 GBP
0.18838656
1 LCS 兌換 EUR
0.22892544
1 LCS 兌換 USD
$0.238464
1 LCS 兌換 MYR
RM1.073088
1 LCS 兌換 TRY
8.36293248
1 LCS 兌換 JPY
¥37.40546304
1 LCS 兌換 RUB
24.6691008
1 LCS 兌換 INR
20.29090176
1 LCS 兌換 IDR
Rp3,909.24527616
1 LCS 兌換 PHP
14.08845312
1 LCS 兌換 EGP
￡E.12.14258688
1 LCS 兌換 BRL
R$1.49278464
1 LCS 兌換 CAD
C$0.34100352
1 LCS 兌換 BDT
28.49883264
1 LCS 兌換 NGN
370.8592128
1 LCS 兌換 UAH
10.01071872
1 LCS 兌換 VES
Bs11.9232
1 LCS 兌換 PKR
Rs66.36691584
1 LCS 兌換 KZT
125.1101376
1 LCS 兌換 THB
฿8.23654656
1 LCS 兌換 TWD
NT$7.7858496
1 LCS 兌換 CHF
Fr0.21223296
1 LCS 兌換 HKD
HK$1.85286528
1 LCS 兌換 MAD
.د.م2.39179392