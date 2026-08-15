Lobstar 今日價格

Lobstar (LOBSTAR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5,43%。目前 LOBSTAR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LOBSTAR。

Lobstar 目前市值在 $ 90 699 排名第 #-，流通供應量為 999,69M LOBSTAR。過去 24 小時內，LOBSTAR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,01025885，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LOBSTAR 在過去一小時內波動了 +1,06%，過去7 天內波動了 -9,09%。過去一天，總交易量達到 --。

Lobstar（LOBSTAR）市場資訊

市值 $ 90,70K$ 90,70K $ 90,70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 90,70K$ 90,70K $ 90,70K 流通量 999,69M 999,69M 999,69M 總供應量 999 689 258,263436 999 689 258,263436 999 689 258,263436

Lobstar 的目前市值為 $ 90,70K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LOBSTAR 的流通量為 999,69M，總供應量是 999689258.263436，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 90,70K。