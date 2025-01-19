LNDRY 圖標

LNDRY 價格 (LNDRY)

USD

LNDRY (LNDRY) 實時價格圖表

$0.02189088
$0.02189088$0.02189088
0.00%(1D)

今天 LNDRY (LNDRY) 的價格

今天 LNDRY (LNDRY) 的實時價格爲 0.02189088 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LNDRY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LNDRY 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 346.59 USD
- LNDRY 當天價格變化爲 -0.03%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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LNDRY (LNDRY) 價格表現 USD

今天內，LNDRY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，LNDRY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0058889181
在過去60天內，LNDRY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0022511376
在過去90天內，LNDRY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02974814956542792

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.03%
30天$ -0.0058889181-26.90%
60天$ +0.0022511376+10.28%
90天$ -0.02974814956542792-57.60%

LNDRY (LNDRY) 價格分析

LNDRY 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02145822
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$ 0.02214673
$ 0.02214673$ 0.02214673

$ 0.415104
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+0.62%

-0.03%

+1.90%

LNDRY (LNDRY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 346.59
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什麼是LNDRY (LNDRY)

LNDRY is the privacy shield for your Ethereum transactions. Engineered as a unique Telegram bot, it mixes your transactions with others, erasing the direct path to your wallet. But it's more than a mixer — it's a community. LNDRY rewards its users with a share of the revenue, aligning privacy with mutual benefit. Our edge? Low fees and high privacy.

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LNDRY (LNDRY) 資源

官網

大家還在問：關於 LNDRY (LNDRY) 的其他問題

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LNDRY 兌換爲當地貨幣

1 LNDRY 兌換 AUD
A$0.0352443168
1 LNDRY 兌換 GBP
0.0179505216
1 LNDRY 兌換 EUR
0.0212341536
1 LNDRY 兌換 USD
$0.02189088
1 LNDRY 兌換 MYR
RM0.09850896
1 LNDRY 兌換 TRY
0.7755938784
1 LNDRY 兌換 JPY
¥3.4208878176
1 LNDRY 兌換 RUB
2.2435962912
1 LNDRY 兌換 INR
1.8953123904
1 LNDRY 兌換 IDR
Rp358.8668278272
1 LNDRY 兌換 PHP
1.281711024
1 LNDRY 兌換 EGP
￡E.1.103300352
1 LNDRY 兌換 BRL
R$0.133534368
1 LNDRY 兌換 CAD
C$0.0315228672
1 LNDRY 兌換 BDT
2.65974192
1 LNDRY 兌換 NGN
34.0978914144
1 LNDRY 兌換 UAH
0.9218249568
1 LNDRY 兌換 VES
Bs1.18210752
1 LNDRY 兌換 PKR
Rs6.1027395264
1 LNDRY 兌換 KZT
11.6192412864
1 LNDRY 兌換 THB
฿0.7528273632
1 LNDRY 兌換 TWD
NT$0.7199910432
1 LNDRY 兌換 CHF
Fr0.0199207008
1 LNDRY 兌換 HKD
HK$0.1703110464
1 LNDRY 兌換 MAD
.د.م0.2197844352