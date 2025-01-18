Llama 價格 (LLAMA)
今天 Llama (LLAMA) 的實時價格爲 0.01561642 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LLAMA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Llama 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 537.05 USD
- Llama 當天價格變化爲 -1.05%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Llama 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00016608469008769。
在過去30天內，Llama 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0034586637。
在過去60天內，Llama 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0045607239。
在過去90天內，Llama 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0047635463295417。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00016608469008769
|-1.05%
|30天
|$ -0.0034586637
|-22.14%
|60天
|$ -0.0045607239
|-29.20%
|90天
|$ -0.0047635463295417
|-23.37%
Llama 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.10%
-1.05%
-10.40%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 LLAMA 兌換 AUD
A$0.0251424362
|1 LLAMA 兌換 GBP
￡0.0128054644
|1 LLAMA 兌換 EUR
€0.0151479274
|1 LLAMA 兌換 USD
$0.01561642
|1 LLAMA 兌換 MYR
RM0.07027389
|1 LLAMA 兌換 TRY
₺0.5553198952
|1 LLAMA 兌換 JPY
¥2.4395971324
|1 LLAMA 兌換 RUB
₽1.60068305
|1 LLAMA 兌換 INR
₹1.352381972
|1 LLAMA 兌換 IDR
Rp256.0068442848
|1 LLAMA 兌換 PHP
₱0.912779749
|1 LLAMA 兌換 EGP
￡E.0.7869114038
|1 LLAMA 兌換 BRL
R$0.0946355052
|1 LLAMA 兌換 CAD
C$0.0224876448
|1 LLAMA 兌換 BDT
৳1.89739503
|1 LLAMA 兌換 NGN
₦24.3246042846
|1 LLAMA 兌換 UAH
₴0.6576074462
|1 LLAMA 兌換 VES
Bs0.84328668
|1 LLAMA 兌換 PKR
Rs4.3535455676
|1 LLAMA 兌換 KZT
₸8.2888834076
|1 LLAMA 兌換 THB
฿0.537985669
|1 LLAMA 兌換 TWD
NT$0.5133117254
|1 LLAMA 兌換 CHF
Fr0.0142109422
|1 LLAMA 兌換 HKD
HK$0.1214957476
|1 LLAMA 兌換 MAD
.د.م0.1567888568