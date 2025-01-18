Llama 圖標

Llama 價格 (LLAMA)

USD

Llama (LLAMA) 實時價格圖表

$0.01561642
$0.01561642$0.01561642
-1.00%(1D)

今天 Llama (LLAMA) 的價格

今天 Llama (LLAMA) 的實時價格爲 0.01561642 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LLAMA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Llama 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 537.05 USD
- Llama 當天價格變化爲 -1.05%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Llama (LLAMA) 價格表現 USD

今天內，Llama 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00016608469008769
在過去30天內，Llama 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0034586637
在過去60天內，Llama 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0045607239
在過去90天內，Llama 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0047635463295417

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00016608469008769-1.05%
30天$ -0.0034586637-22.14%
60天$ -0.0045607239-29.20%
90天$ -0.0047635463295417-23.37%

Llama (LLAMA) 價格分析

Llama 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01559017
$ 0.01559017$ 0.01559017

$ 0.01613858
$ 0.01613858$ 0.01613858

$ 0.111532
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+0.10%

-1.05%

-10.40%

Llama (LLAMA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 537.05
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什麼是Llama (LLAMA)

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Llama (LLAMA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Llama (LLAMA) 的其他問題

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LLAMA 兌換爲當地貨幣

1 LLAMA 兌換 AUD
A$0.0251424362
1 LLAMA 兌換 GBP
0.0128054644
1 LLAMA 兌換 EUR
0.0151479274
1 LLAMA 兌換 USD
$0.01561642
1 LLAMA 兌換 MYR
RM0.07027389
1 LLAMA 兌換 TRY
0.5553198952
1 LLAMA 兌換 JPY
¥2.4395971324
1 LLAMA 兌換 RUB
1.60068305
1 LLAMA 兌換 INR
1.352381972
1 LLAMA 兌換 IDR
Rp256.0068442848
1 LLAMA 兌換 PHP
0.912779749
1 LLAMA 兌換 EGP
￡E.0.7869114038
1 LLAMA 兌換 BRL
R$0.0946355052
1 LLAMA 兌換 CAD
C$0.0224876448
1 LLAMA 兌換 BDT
1.89739503
1 LLAMA 兌換 NGN
24.3246042846
1 LLAMA 兌換 UAH
0.6576074462
1 LLAMA 兌換 VES
Bs0.84328668
1 LLAMA 兌換 PKR
Rs4.3535455676
1 LLAMA 兌換 KZT
8.2888834076
1 LLAMA 兌換 THB
฿0.537985669
1 LLAMA 兌換 TWD
NT$0.5133117254
1 LLAMA 兌換 CHF
Fr0.0142109422
1 LLAMA 兌換 HKD
HK$0.1214957476
1 LLAMA 兌換 MAD
.د.م0.1567888568