Live Action Roleplay 今日價格

Live Action Roleplay (LARP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.82%。目前 LARP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LARP。

Live Action Roleplay 目前市值在 $ 705,717 排名第 #-，流通供應量為 999.89M LARP。過去 24 小時內，LARP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00168736，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LARP 在過去一小時內波動了 +9.09%，過去7 天內波動了 -14.24%。過去一天，總交易量達到 $ 134.76K。

Live Action Roleplay（LARP）市場資訊

市值 $ 705.72K$ 705.72K $ 705.72K 成交量（24H） $ 134.76K$ 134.76K $ 134.76K 完全稀釋市值 $ 705.72K$ 705.72K $ 705.72K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 總供應量 999,888,687.729542 999,888,687.729542 999,888,687.729542

Live Action Roleplay 的目前市值為 $ 705.72K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 134.76K。LARP 的流通量為 999.89M，總供應量是 999888687.729542，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 705.72K。