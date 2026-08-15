Little Rabbit Staking Token 今日價格

Little Rabbit Staking Token (LRST) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.45%。目前 LRST 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LRST。

Little Rabbit Staking Token 目前市值在 $ 425,663 排名第 #-，流通供應量為 843.65M LRST。過去 24 小時內，LRST 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00219569，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LRST 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 +60.36%。過去一天，總交易量達到 $ 1.63K。

Little Rabbit Staking Token（LRST）市場資訊

市值 $ 425.66K$ 425.66K $ 425.66K 成交量（24H） $ 1.63K$ 1.63K $ 1.63K 完全稀釋市值 $ 425.66K$ 425.66K $ 425.66K 流通量 843.65M 843.65M 843.65M 總供應量 843,652,236.497944 843,652,236.497944 843,652,236.497944

Little Rabbit Staking Token 的目前市值為 $ 425.66K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.63K。LRST 的流通量為 843.65M，總供應量是 843652236.497944，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 425.66K。