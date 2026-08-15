Little John 今日價格

Little John (JOHN) 今日實時價格為 $ 0.01719516，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 JOHN 兌 USD 的匯率為 $ 0.01719516 每 JOHN。

Little John 目前市值在 $ 17,195,155 排名第 #-，流通供應量為 1.00B JOHN。過去 24 小時內，JOHN 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03086909，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JOHN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 167.50M。

Little John（JOHN）市場資訊

市值 $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M 成交量（24H） $ 167.50M$ 167.50M $ 167.50M 完全稀釋市值 $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Little John 的目前市值為 $ 17.20M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 167.50M。JOHN 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.20M。