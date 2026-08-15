Litecoin Mascot 今日價格

Litecoin Mascot (LESTER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 LESTER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LESTER。

Litecoin Mascot 目前市值在 $ 148,952 排名第 #-，流通供應量為 999.71M LESTER。過去 24 小時內，LESTER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.15359，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LESTER 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 +0.80%。過去一天，總交易量達到 $ 176.51。

Litecoin Mascot（LESTER）市場資訊

市值 $ 148.95K$ 148.95K $ 148.95K 成交量（24H） $ 176.51$ 176.51 $ 176.51 完全稀釋市值 $ 148.95K$ 148.95K $ 148.95K 流通量 999.71M 999.71M 999.71M 總供應量 999,706,885.947271 999,706,885.947271 999,706,885.947271

Litecoin Mascot 的目前市值為 $ 148.95K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 176.51。LESTER 的流通量為 999.71M，總供應量是 999706885.947271，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 148.95K。