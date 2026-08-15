LITAS 今日價格

LITAS (LITAS) 今日實時價格為 $ 0.00553659，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LITAS 兌 USD 的匯率為 $ 0.00553659 每 LITAS。

LITAS 目前市值在 $ 61,168 排名第 #-，流通供應量為 11.05M LITAS。過去 24 小時內，LITAS 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.8234，而歷史最低價為 $ 0.00549597。

短期表現方面，LITAS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 202.62。

LITAS（LITAS）市場資訊

市值 $ 61.17K$ 61.17K $ 61.17K 成交量（24H） $ 202.62$ 202.62 $ 202.62 完全稀釋市值 $ 553.66K$ 553.66K $ 553.66K 流通量 11.05M 11.05M 11.05M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

LITAS 的目前市值為 $ 61.17K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 202.62。LITAS 的流通量為 11.05M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 553.66K。