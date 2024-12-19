Liquity USD 價格 (LUSD)
今天 Liquity USD (LUSD) 的實時價格爲 0.996467 USD。目前其市值爲 $ 62.67M USD。LUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Liquity USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.65M USD
- Liquity USD 當天價格變化爲 +0.08%
- 其循環供應量爲 62.87M USD
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今天內，Liquity USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00082924。
在過去30天內，Liquity USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000205272。
在過去60天內，Liquity USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007011141。
在過去90天內，Liquity USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012172940412796。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00082924
|+0.08%
|30天
|$ -0.0000205272
|-0.00%
|60天
|$ -0.0007011141
|-0.07%
|90天
|$ -0.0012172940412796
|-0.12%
Liquity USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.15%
+0.08%
+0.04%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.
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|1 LUSD 兌換 AUD
A$1.5943472
|1 LUSD 兌換 GBP
￡0.78720893
|1 LUSD 兌換 EUR
€0.95660832
|1 LUSD 兌換 USD
$0.996467
|1 LUSD 兌換 MYR
RM4.4841015
|1 LUSD 兌換 TRY
₺34.94609769
|1 LUSD 兌換 JPY
¥156.30581362
|1 LUSD 兌換 RUB
₽103.08451115
|1 LUSD 兌換 INR
₹84.78937703
|1 LUSD 兌換 IDR
Rp16,335.52197648
|1 LUSD 兌換 PHP
₱58.87127036
|1 LUSD 兌換 EGP
￡E.50.74009964
|1 LUSD 兌換 BRL
R$6.23788342
|1 LUSD 兌換 CAD
C$1.42494781
|1 LUSD 兌換 BDT
৳119.08777117
|1 LUSD 兌換 NGN
₦1,549.7054784
|1 LUSD 兌換 UAH
₴41.83168466
|1 LUSD 兌換 VES
Bs49.82335
|1 LUSD 兌換 PKR
Rs277.32673077
|1 LUSD 兌換 KZT
₸522.79641155
|1 LUSD 兌換 THB
฿34.41797018
|1 LUSD 兌換 TWD
NT$32.53464755
|1 LUSD 兌換 CHF
Fr0.88685563
|1 LUSD 兌換 HKD
HK$7.74254859
|1 LUSD 兌換 MAD
.د.م9.99456401