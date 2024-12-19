Liquina 圖標

Liquina 價格 (LQNA)

USD

Liquina (LQNA) 實時價格圖表

$17.25
$17.25$17.25
-4.50%(1D)

今天 Liquina (LQNA) 的價格

今天 Liquina (LQNA) 的實時價格爲 17.25 USD。目前其市值爲 $ 18.52M USD。LQNA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Liquina 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.30M USD
- Liquina 當天價格變化爲 -4.57%
- 其循環供應量爲 1.07M USD

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Liquina (LQNA) 價格表現 USD

今天內，Liquina 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.82692116502632
在過去30天內，Liquina 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Liquina 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Liquina 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.82692116502632-4.57%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Liquina (LQNA) 價格分析

Liquina 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 15.18
$ 15.18$ 15.18

$ 18.21
$ 18.21$ 18.21

$ 23.05
$ 23.05$ 23.05

+1.57%

-4.57%

+52.69%

Liquina (LQNA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 18.52M
$ 18.52M$ 18.52M

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

1.07M
1.07M 1.07M

什麼是Liquina (LQNA)

"By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together."

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Liquina (LQNA) 資源

官網

大家還在問：關於 Liquina (LQNA) 的其他問題

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LQNA 兌換爲當地貨幣

1 LQNA 兌換 AUD
A$27.6
1 LQNA 兌換 GBP
13.6275
1 LQNA 兌換 EUR
16.56
1 LQNA 兌換 USD
$17.25
1 LQNA 兌換 MYR
RM77.625
1 LQNA 兌換 TRY
604.9575
1 LQNA 兌換 JPY
¥2,705.835
1 LQNA 兌換 RUB
1,784.5125
1 LQNA 兌換 INR
1,467.8025
1 LQNA 兌換 IDR
Rp282,786.84
1 LQNA 兌換 PHP
1,019.13
1 LQNA 兌換 EGP
￡E.878.37
1 LQNA 兌換 BRL
R$107.985
1 LQNA 兌換 CAD
C$24.6675
1 LQNA 兌換 BDT
2,061.5475
1 LQNA 兌換 NGN
26,827.2
1 LQNA 兌換 UAH
724.155
1 LQNA 兌換 VES
Bs862.5
1 LQNA 兌換 PKR
Rs4,800.8475
1 LQNA 兌換 KZT
9,050.2125
1 LQNA 兌換 THB
฿595.815
1 LQNA 兌換 TWD
NT$563.2125
1 LQNA 兌換 CHF
Fr15.3525
1 LQNA 兌換 HKD
HK$134.0325
1 LQNA 兌換 MAD
.د.م173.0175