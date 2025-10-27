Liquidy（LQDY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.126295 24H最低價 $ 0.12784 24H最高價 歷史最高 $ 0.167274 最低價 $ 0.118346 漲跌幅（1H） +0.38% 漲跌幅（1D） +0.47% 漲跌幅（7D） -5.79%

Liquidy（LQDY）目前實時價格為 $0.126942。過去 24 小時內，LQDY 的交易價格在 $ 0.126295 至 $ 0.12784 之間波動，市場活躍度顯著。LQDY 的歷史最高價為 $ 0.167274，歷史最低價為 $ 0.118346。

從短期表現來看，LQDY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.38%，過去 24 小時內變動為 +0.47%，過去 7 天內累計變動為 -5.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Liquidy（LQDY）市場資訊

市值 $ 825.57K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 12.69M 流通量 6.50M 總供應量 100,000,000.0

Liquidy 的目前市值為 $ 825.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LQDY 的流通量為 6.50M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.69M。