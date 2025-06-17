Liquidity Provisioning 價格 (SN106)
今天 Liquidity Provisioning (SN106) 的實時價格爲 2.2 USD。目前其市值爲 $ 249.61K USD。SN106 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Liquidity Provisioning 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Liquidity Provisioning 當天價格變化爲 -9.92%
- 其循環供應量爲 113.68K USD
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今天內，Liquidity Provisioning 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.242316179553874。
在過去30天內，Liquidity Provisioning 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Liquidity Provisioning 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Liquidity Provisioning 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.242316179553874
|-9.92%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Liquidity Provisioning 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.10%
-9.92%
-15.71%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SN106 兌換 VND
₫57,893
|1 SN106 兌換 AUD
A$3.366
|1 SN106 兌換 GBP
￡1.606
|1 SN106 兌換 EUR
€1.892
|1 SN106 兌換 USD
$2.2
|1 SN106 兌換 MYR
RM9.328
|1 SN106 兌換 TRY
₺86.636
|1 SN106 兌換 JPY
¥318.912
|1 SN106 兌換 RUB
₽173.14
|1 SN106 兌換 INR
₹189.948
|1 SN106 兌換 IDR
Rp36,065.568
|1 SN106 兌換 KRW
₩3,013.692
|1 SN106 兌換 PHP
₱125.026
|1 SN106 兌換 EGP
￡E.110.242
|1 SN106 兌換 BRL
R$12.034
|1 SN106 兌換 CAD
C$2.97
|1 SN106 兌換 BDT
৳268.928
|1 SN106 兌換 NGN
₦3,400.298
|1 SN106 兌換 UAH
₴91.366
|1 SN106 兌換 VES
Bs224.4
|1 SN106 兌換 PKR
Rs623.04
|1 SN106 兌換 KZT
₸1,127.61
|1 SN106 兌換 THB
฿71.632
|1 SN106 兌換 TWD
NT$65.032
|1 SN106 兌換 AED
د.إ8.074
|1 SN106 兌換 CHF
Fr1.782
|1 SN106 兌換 HKD
HK$17.248
|1 SN106 兌換 MAD
.د.م20.02
|1 SN106 兌換 MXN
$41.712