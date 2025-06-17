Liquidity Provisioning 圖標

Liquidity Provisioning 價格 (SN106)

USD

Liquidity Provisioning (SN106) 實時價格圖表

$2.2
$2.2$2.2
-9.90%(1D)

今天 Liquidity Provisioning (SN106) 的價格

今天 Liquidity Provisioning (SN106) 的實時價格爲 2.2 USD。目前其市值爲 $ 249.61K USD。SN106 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Liquidity Provisioning 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Liquidity Provisioning 當天價格變化爲 -9.92%
- 其循環供應量爲 113.68K USD

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Liquidity Provisioning (SN106) 價格表現 USD

今天內，Liquidity Provisioning 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.242316179553874
在過去30天內，Liquidity Provisioning 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Liquidity Provisioning 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Liquidity Provisioning 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.242316179553874-9.92%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Liquidity Provisioning (SN106) 價格分析

Liquidity Provisioning 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.12
$ 2.12$ 2.12

$ 2.79
$ 2.79$ 2.79

$ 3.1
$ 3.1$ 3.1

+1.10%

-9.92%

-15.71%

Liquidity Provisioning (SN106) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 249.61K
$ 249.61K$ 249.61K

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113.68K
113.68K 113.68K

什麼是Liquidity Provisioning (SN106)

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Liquidity Provisioning (SN106) 資源

官網

Liquidity Provisioning（SN106）代幣經濟

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大家還在問：關於 Liquidity Provisioning (SN106) 的其他問題

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SN106 兌換爲當地貨幣

1 SN106 兌換 VND
57,893
1 SN106 兌換 AUD
A$3.366
1 SN106 兌換 GBP
1.606
1 SN106 兌換 EUR
1.892
1 SN106 兌換 USD
$2.2
1 SN106 兌換 MYR
RM9.328
1 SN106 兌換 TRY
86.636
1 SN106 兌換 JPY
¥318.912
1 SN106 兌換 RUB
173.14
1 SN106 兌換 INR
189.948
1 SN106 兌換 IDR
Rp36,065.568
1 SN106 兌換 KRW
3,013.692
1 SN106 兌換 PHP
125.026
1 SN106 兌換 EGP
￡E.110.242
1 SN106 兌換 BRL
R$12.034
1 SN106 兌換 CAD
C$2.97
1 SN106 兌換 BDT
268.928
1 SN106 兌換 NGN
3,400.298
1 SN106 兌換 UAH
91.366
1 SN106 兌換 VES
Bs224.4
1 SN106 兌換 PKR
Rs623.04
1 SN106 兌換 KZT
1,127.61
1 SN106 兌換 THB
฿71.632
1 SN106 兌換 TWD
NT$65.032
1 SN106 兌換 AED
د.إ8.074
1 SN106 兌換 CHF
Fr1.782
1 SN106 兌換 HKD
HK$17.248
1 SN106 兌換 MAD
.د.م20.02
1 SN106 兌換 MXN
$41.712