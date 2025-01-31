Liquid Staking Token 價格 (LST)
今天 Liquid Staking Token (LST) 的實時價格爲 328.72 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Liquid Staking Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 545.32K USD
- Liquid Staking Token 當天價格變化爲 +1.65%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Liquid Staking Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.33。
在過去30天內，Liquid Staking Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +84.1695449280。
在過去60天內，Liquid Staking Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.7395151680。
在過去90天內，Liquid Staking Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +102.30854543777434。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +5.33
|+1.65%
|30天
|$ +84.1695449280
|+25.61%
|60天
|$ +7.7395151680
|+2.35%
|90天
|$ +102.30854543777434
|+45.19%
Liquid Staking Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.36%
+1.65%
-4.90%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Liquid Staking Token is a high yielding LST on Solana.
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|1 LST 兌換 AUD
A$525.952
|1 LST 兌換 GBP
￡262.976
|1 LST 兌換 EUR
€315.5712
|1 LST 兌換 USD
$328.72
|1 LST 兌換 MYR
RM1,446.368
|1 LST 兌換 TRY
₺11,787.8992
|1 LST 兌換 JPY
¥50,672.188
|1 LST 兌換 RUB
₽32,375.6328
|1 LST 兌換 INR
₹28,480.3008
|1 LST 兌換 IDR
Rp5,388,851.5968
|1 LST 兌換 PHP
₱19,210.3968
|1 LST 兌換 EGP
￡E.16,511.6056
|1 LST 兌換 BRL
R$1,929.5864
|1 LST 兌換 CAD
C$473.3568
|1 LST 兌換 BDT
৳40,097.2656
|1 LST 兌換 NGN
₦508,066.3448
|1 LST 兌換 UAH
₴13,737.2088
|1 LST 兌換 VES
Bs18,737.04
|1 LST 兌換 PKR
Rs91,716.1672
|1 LST 兌換 KZT
₸170,585.9568
|1 LST 兌換 THB
฿11,058.1408
|1 LST 兌換 TWD
NT$10,821.4624
|1 LST 兌換 CHF
Fr295.848
|1 LST 兌換 HKD
HK$2,560.7288
|1 LST 兌換 MAD
.د.م3,297.0616