Liquid Staking Dot 圖標

Liquid Staking Dot 價格 (LDOT)

USD

Liquid Staking Dot (LDOT) 實時價格圖表

$1.069
$1.069$1.069
-6.00%(1D)

今天 Liquid Staking Dot (LDOT) 的價格

今天 Liquid Staking Dot (LDOT) 的實時價格爲 1.069 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LDOT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Liquid Staking Dot 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 167.78K USD
- Liquid Staking Dot 當天價格變化爲 -6.01%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Liquid Staking Dot (LDOT) 價格表現 USD

今天內，Liquid Staking Dot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.068446018009841
在過去30天內，Liquid Staking Dot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0592369246
在過去60天內，Liquid Staking Dot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1658340769
在過去90天內，Liquid Staking Dot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3769197798217866

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.068446018009841-6.01%
30天$ -0.0592369246-5.54%
60天$ +0.1658340769+15.51%
90天$ +0.3769197798217866+54.46%

Liquid Staking Dot (LDOT) 價格分析

Liquid Staking Dot 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.058
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$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.77
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-2.65%

-6.01%

-2.05%

Liquid Staking Dot (LDOT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 167.78K
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0.00
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什麼是Liquid Staking Dot (LDOT)

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Liquid Staking Dot (LDOT) 資源

官網

大家還在問：關於 Liquid Staking Dot (LDOT) 的其他問題

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LDOT 兌換爲當地貨幣

1 LDOT 兌換 AUD
A$1.72109
1 LDOT 兌換 GBP
0.87658
1 LDOT 兌換 EUR
1.03693
1 LDOT 兌換 USD
$1.069
1 LDOT 兌換 MYR
RM4.8105
1 LDOT 兌換 TRY
38.00295
1 LDOT 兌換 JPY
¥167.03125
1 LDOT 兌換 RUB
109.52974
1 LDOT 兌換 INR
92.55402
1 LDOT 兌換 IDR
Rp17,524.58736
1 LDOT 兌換 PHP
62.58995
1 LDOT 兌換 EGP
￡E.53.68518
1 LDOT 兌換 BRL
R$6.5209
1 LDOT 兌換 CAD
C$1.53936
1 LDOT 兌換 BDT
129.8835
1 LDOT 兌換 NGN
1,665.10647
1 LDOT 兌換 UAH
45.01559
1 LDOT 兌換 VES
Bs57.726
1 LDOT 兌換 PKR
Rs298.01582
1 LDOT 兌換 KZT
567.40382
1 LDOT 兌換 THB
฿36.92326
1 LDOT 兌換 TWD
NT$35.15941
1 LDOT 兌換 CHF
Fr0.97279
1 LDOT 兌換 HKD
HK$8.31682
1 LDOT 兌換 MAD
.د.م10.73276