Liquid Staked TAO 今日價格

Liquid Staked TAO (XTAO) 今日實時價格為 $ 207.5，過去 24 小時內變化了 0.89%。目前 XTAO 兌 USD 的匯率為 $ 207.5 每 XTAO。

Liquid Staked TAO 目前市值在 $ 92,306 排名第 #-，流通供應量為 444.84 XTAO。過去 24 小時內，XTAO 的交易價格在 $ 202.87（低點）和 $ 209.55（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 297.31，而歷史最低價為 $ 155.05。

短期表現方面，XTAO 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +2.71%。過去一天，總交易量達到 $ 561.17。

Liquid Staked TAO（XTAO）市場資訊

市值 $ 92.31K$ 92.31K $ 92.31K 成交量（24H） $ 561.17$ 561.17 $ 561.17 完全稀釋市值 $ 92.31K$ 92.31K $ 92.31K 流通量 444.84 444.84 444.84 總供應量 444.8412645047305 444.8412645047305 444.8412645047305

Liquid Staked TAO 的目前市值為 $ 92.31K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 561.17。XTAO 的流通量為 444.84，總供應量是 444.8412645047305，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 92.31K。