Liquid Staked SOL（LSSOL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 200.49 24H最高價 $ 208.13 歷史最高 $ 384.79 最低價 $ 176.2 漲跌幅（1H） +0.04% 漲跌幅（1D） +0.38% 漲跌幅（7D） +3.93%

Liquid Staked SOL（LSSOL）目前實時價格為 $202.83。過去 24 小時內，LSSOL 的交易價格在 $ 200.49 至 $ 208.13 之間波動，市場活躍度顯著。LSSOL 的歷史最高價為 $ 384.79，歷史最低價為 $ 176.2。

從短期表現來看，LSSOL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.04%，過去 24 小時內變動為 +0.38%，過去 7 天內累計變動為 +3.93%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Liquid Staked SOL（LSSOL）市場資訊

市值 $ 2.34M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.34M 流通量 11.53K 總供應量 11,529.829236763

Liquid Staked SOL 的目前市值為 $ 2.34M, 它過去 24 小時的交易量為 --。LSSOL 的流通量為 11.53K，總供應量是 11529.829236763，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.34M。