Liquid Staked NIBI 今日價格

Liquid Staked NIBI (STNIBI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 STNIBI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STNIBI。

Liquid Staked NIBI 目前市值在 $ 41,424 排名第 #-，流通供應量為 51.55M STNIBI。過去 24 小時內，STNIBI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01637183，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STNIBI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.02%。過去一天，總交易量達到 $ 1.09。

Liquid Staked NIBI（STNIBI）市場資訊

市值 $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K 成交量（24H） $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 完全稀釋市值 $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K 流通量 51.55M 51.55M 51.55M 總供應量 51,546,098.396517 51,546,098.396517 51,546,098.396517

Liquid Staked NIBI 的目前市值為 $ 41.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.09。STNIBI 的流通量為 51.55M，總供應量是 51546098.396517，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 41.42K。