Liquid staked FUSE 價格 (SFUSE)

USD

Liquid staked FUSE (SFUSE) 實時價格圖表

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-1.20%(1D)

今天 Liquid staked FUSE (SFUSE) 的價格

今天 Liquid staked FUSE (SFUSE) 的實時價格爲 0.03893503 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SFUSE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Liquid staked FUSE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.47K USD
- Liquid staked FUSE 當天價格變化爲 -1.21%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Liquid staked FUSE (SFUSE) 價格表現 USD

今天內，Liquid staked FUSE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00048083650687396
在過去30天內，Liquid staked FUSE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0061424331
在過去60天內，Liquid staked FUSE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0051604449
在過去90天內，Liquid staked FUSE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00212042848698999

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00048083650687396-1.21%
30天$ -0.0061424331-15.77%
60天$ -0.0051604449-13.25%
90天$ -0.00212042848698999-5.16%

Liquid staked FUSE (SFUSE) 價格分析

Liquid staked FUSE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03824597
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$ 0.03975592
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$ 0.065813
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-2.06%

-1.21%

-1.67%

Liquid staked FUSE (SFUSE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 7.47K
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什麼是Liquid staked FUSE (SFUSE)

sFUSE is a liquid staking token (LST) on Voltage Finance DEX programmatically minted by the protocol providing access to liquidity while the user stakes.

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Liquid staked FUSE (SFUSE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Liquid staked FUSE (SFUSE) 的其他問題

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SFUSE 兌換爲當地貨幣

1 SFUSE 兌換 AUD
A$0.0626853983
1 SFUSE 兌換 GBP
0.0319267246
1 SFUSE 兌換 EUR
0.0377669791
1 SFUSE 兌換 USD
$0.03893503
1 SFUSE 兌換 MYR
RM0.175207635
1 SFUSE 兌換 TRY
1.3841403165
1 SFUSE 兌換 JPY
¥6.0835984375
1 SFUSE 兌換 RUB
3.9892831738
1 SFUSE 兌換 INR
3.3709948974
1 SFUSE 兌換 IDR
Rp638.2790782032
1 SFUSE 兌換 PHP
2.2796460065
1 SFUSE 兌換 EGP
￡E.1.9553172066
1 SFUSE 兌換 BRL
R$0.237503683
1 SFUSE 兌換 CAD
C$0.0560664432
1 SFUSE 兌換 BDT
4.730606145
1 SFUSE 兌換 NGN
60.6463707789
1 SFUSE 兌換 UAH
1.6395541133
1 SFUSE 兌換 VES
Bs2.10249162
1 SFUSE 兌換 PKR
Rs10.8543076634
1 SFUSE 兌換 KZT
20.6659352234
1 SFUSE 兌換 THB
฿1.3448159362
1 SFUSE 兌換 TWD
NT$1.2805731367
1 SFUSE 兌換 CHF
Fr0.0354308773
1 SFUSE 兌換 HKD
HK$0.3029145334
1 SFUSE 兌換 MAD
.د.م0.3909077012