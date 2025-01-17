Liquid Loans USDL 價格 (USDL)
今天 Liquid Loans USDL (USDL) 的實時價格爲 1.009 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。USDL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Liquid Loans USDL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 170.82K USD
- Liquid Loans USDL 當天價格變化爲 +0.33%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Liquid Loans USDL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00334982。
在過去30天內，Liquid Loans USDL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0084361481。
在過去60天內，Liquid Loans USDL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0099347149。
在過去90天內，Liquid Loans USDL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006570060194099。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00334982
|+0.33%
|30天
|$ +0.0084361481
|+0.84%
|60天
|$ +0.0099347149
|+0.98%
|90天
|$ +0.0006570060194099
|+0.07%
Liquid Loans USDL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.11%
+0.33%
+1.36%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Stablecoin issued from Liquid Loans, a LQTY fork.
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|1 USDL 兌換 AUD
A$1.6144
|1 USDL 兌換 GBP
￡0.81729
|1 USDL 兌換 EUR
€0.97873
|1 USDL 兌換 USD
$1.009
|1 USDL 兌換 MYR
RM4.5405
|1 USDL 兌換 TRY
₺35.73878
|1 USDL 兌換 JPY
¥156.62707
|1 USDL 兌換 RUB
₽104.04808
|1 USDL 兌換 INR
₹87.3794
|1 USDL 兌換 IDR
Rp16,540.98096
|1 USDL 兌換 PHP
₱59.11731
|1 USDL 兌換 EGP
￡E.50.8536
|1 USDL 兌換 BRL
R$6.10445
|1 USDL 兌換 CAD
C$1.44287
|1 USDL 兌換 BDT
৳122.67422
|1 USDL 兌換 NGN
₦1,571.64867
|1 USDL 兌換 UAH
₴42.55962
|1 USDL 兌換 VES
Bs54.486
|1 USDL 兌換 PKR
Rs281.52109
|1 USDL 兌換 KZT
₸535.2745
|1 USDL 兌換 THB
฿34.86095
|1 USDL 兌換 TWD
NT$33.20619
|1 USDL 兌換 CHF
Fr0.91819
|1 USDL 兌換 HKD
HK$7.85002
|1 USDL 兌換 MAD
.د.م10.14045