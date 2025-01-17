Liquid Loans USDL 圖標

Liquid Loans USDL 價格 (USDL)

USD

Liquid Loans USDL (USDL) 實時價格圖表

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+0.30%(1D)

今天 Liquid Loans USDL (USDL) 的價格

今天 Liquid Loans USDL (USDL) 的實時價格爲 1.009 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。USDL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Liquid Loans USDL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 170.82K USD
- Liquid Loans USDL 當天價格變化爲 +0.33%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Liquid Loans USDL (USDL) 價格表現 USD

今天內，Liquid Loans USDL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00334982
在過去30天內，Liquid Loans USDL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0084361481
在過去60天內，Liquid Loans USDL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0099347149
在過去90天內，Liquid Loans USDL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006570060194099

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00334982+0.33%
30天$ +0.0084361481+0.84%
60天$ +0.0099347149+0.98%
90天$ +0.0006570060194099+0.07%

Liquid Loans USDL (USDL) 價格分析

Liquid Loans USDL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.982348
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$ 1.081
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$ 1.12
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+0.11%

+0.33%

+1.36%

Liquid Loans USDL (USDL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 170.82K
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0.00
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什麼是Liquid Loans USDL (USDL)

Stablecoin issued from Liquid Loans, a LQTY fork.

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Liquid Loans USDL (USDL) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Liquid Loans USDL (USDL) 的其他問題

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USDL 兌換爲當地貨幣

1 USDL 兌換 AUD
A$1.6144
1 USDL 兌換 GBP
0.81729
1 USDL 兌換 EUR
0.97873
1 USDL 兌換 USD
$1.009
1 USDL 兌換 MYR
RM4.5405
1 USDL 兌換 TRY
35.73878
1 USDL 兌換 JPY
¥156.62707
1 USDL 兌換 RUB
104.04808
1 USDL 兌換 INR
87.3794
1 USDL 兌換 IDR
Rp16,540.98096
1 USDL 兌換 PHP
59.11731
1 USDL 兌換 EGP
￡E.50.8536
1 USDL 兌換 BRL
R$6.10445
1 USDL 兌換 CAD
C$1.44287
1 USDL 兌換 BDT
122.67422
1 USDL 兌換 NGN
1,571.64867
1 USDL 兌換 UAH
42.55962
1 USDL 兌換 VES
Bs54.486
1 USDL 兌換 PKR
Rs281.52109
1 USDL 兌換 KZT
535.2745
1 USDL 兌換 THB
฿34.86095
1 USDL 兌換 TWD
NT$33.20619
1 USDL 兌換 CHF
Fr0.91819
1 USDL 兌換 HKD
HK$7.85002
1 USDL 兌換 MAD
.د.م10.14045