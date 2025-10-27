Liquid HYPE Yield（LIQUIDHYPE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 46.5 $ 46.5 $ 46.5 24H最低價 $ 49.38 $ 49.38 $ 49.38 24H最高價 24H最低價 $ 46.5$ 46.5 $ 46.5 24H最高價 $ 49.38$ 49.38 $ 49.38 歷史最高 $ 58.94$ 58.94 $ 58.94 最低價 $ 28.4$ 28.4 $ 28.4 漲跌幅（1H） -0.46% 漲跌幅（1D） -0.94% 漲跌幅（7D） +21.72% 漲跌幅（7D） +21.72%

Liquid HYPE Yield（LIQUIDHYPE）目前實時價格為 $47.11。過去 24 小時內，LIQUIDHYPE 的交易價格在 $ 46.5 至 $ 49.38 之間波動，市場活躍度顯著。LIQUIDHYPE 的歷史最高價為 $ 58.94，歷史最低價為 $ 28.4。

從短期表現來看，LIQUIDHYPE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.46%，過去 24 小時內變動為 -0.94%，過去 7 天內累計變動為 +21.72%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Liquid HYPE Yield（LIQUIDHYPE）市場資訊

市值 $ 48.30M$ 48.30M $ 48.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 48.30M$ 48.30M $ 48.30M 流通量 1.02M 1.02M 1.02M 總供應量 1,019,532.523003559 1,019,532.523003559 1,019,532.523003559

Liquid HYPE Yield 的目前市值為 $ 48.30M, 它過去 24 小時的交易量為 --。LIQUIDHYPE 的流通量為 1.02M，總供應量是 1019532.523003559，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 48.30M。