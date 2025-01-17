Liquid Finance 圖標

Liquid Finance 價格 (LIQD)

USD

Liquid Finance (LIQD) 實時價格圖表

$3,701.47
$3,701.47$3,701.47
-0.70%(1D)

今天 Liquid Finance (LIQD) 的價格

今天 Liquid Finance (LIQD) 的實時價格爲 3,701.47 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LIQD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Liquid Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.54 USD
- Liquid Finance 當天價格變化爲 -0.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Liquid Finance (LIQD) 價格表現 USD

今天內，Liquid Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -28.819789051167
在過去30天內，Liquid Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -532.4853309660
在過去60天內，Liquid Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +36.9669510370
在過去90天內，Liquid Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -28.819789051167-0.77%
30天$ -532.4853309660-14.38%
60天$ +36.9669510370+1.00%
90天$ 0--

Liquid Finance (LIQD) 價格分析

Liquid Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,686.25
$ 3,686.25$ 3,686.25

$ 3,743.05
$ 3,743.05$ 3,743.05

$ 98,026
$ 98,026$ 98,026

--

-0.77%

-1.24%

Liquid Finance (LIQD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.54
$ 1.54$ 1.54

0.00
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什麼是Liquid Finance (LIQD)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Liquid Finance (LIQD) 資源

官網

大家還在問：關於 Liquid Finance (LIQD) 的其他問題

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LIQD 兌換爲當地貨幣

1 LIQD 兌換 AUD
A$5,922.352
1 LIQD 兌換 GBP
2,998.1907
1 LIQD 兌換 EUR
3,590.4259
1 LIQD 兌換 USD
$3,701.47
1 LIQD 兌換 MYR
RM16,656.615
1 LIQD 兌換 TRY
131,106.0674
1 LIQD 兌換 JPY
¥574,579.1881
1 LIQD 兌換 RUB
381,695.5864
1 LIQD 兌換 INR
320,547.302
1 LIQD 兌換 IDR
Rp60,679,826.3568
1 LIQD 兌換 PHP
216,869.1273
1 LIQD 兌換 EGP
￡E.186,554.088
1 LIQD 兌換 BRL
R$22,393.8935
1 LIQD 兌換 CAD
C$5,293.1021
1 LIQD 兌換 BDT
450,024.7226
1 LIQD 兌換 NGN
5,765,520.7161
1 LIQD 兌換 UAH
156,128.0046
1 LIQD 兌換 VES
Bs199,879.38
1 LIQD 兌換 PKR
Rs1,032,747.1447
1 LIQD 兌換 KZT
1,963,629.835
1 LIQD 兌換 THB
฿127,885.7885
1 LIQD 兌換 TWD
NT$121,815.3777
1 LIQD 兌換 CHF
Fr3,368.3377
1 LIQD 兌換 HKD
HK$28,797.4366
1 LIQD 兌換 MAD
.د.م37,199.7735