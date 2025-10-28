Liquid AI（LIQAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.04366742 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.91% 漲跌幅（1D） +4.40% 漲跌幅（7D） +4.48%

Liquid AI（LIQAI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，LIQAI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。LIQAI 的歷史最高價為 $ 0.04366742，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，LIQAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.91%，過去 24 小時內變動為 +4.40%，過去 7 天內累計變動為 +4.48%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Liquid AI（LIQAI）市場資訊

市值 $ 17.80K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 21.16K 流通量 84.12M 總供應量 100,000,000.0

Liquid AI 的目前市值為 $ 17.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LIQAI 的流通量為 84.12M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.16K。